В Шымкенте состоялся шахматный турнир посвященный 90-летию Олжаса Сулейменова

В Шымкенте состоялся республиканский шахматный турнир, приуроченный к 90-летию выдающегося поэта, общественного деятеля, мыслителя, дипломата и первого президента Федерации шахмат Казахстана Олжаса Сулейменова.

Турнир прошёл в рамках общереспубликанской юбилейной инициативы, одновременно охватившей все регионы страны.



Арман Жакенов, ветеран шахмат: «Сегодня мы собрались играть в честь великого нашего писателя, Олжаса Сулейменова, который написал книгу Азия, которая в свое время потрясла половину туранского мира. У нас 2 чемпиона мира в нашем городе только, в Шымкенте. Я играю в таком турнире, и узнаю что 2 чемпиона мира, для меня как для ветерана это впервые, и очень даже приятно. И что, такие турниры организуются, это просто здорово, объединяет взрослых, детей, девушек, мальчиков. Поэтому если дальше будет такое развитие, и благодаря нашему президенту, а главное акимату города Шымкента, и нашей шахматной федерации, мы дальше пойдем и будем только первые места занимать».



Призовой фонд турнира по всему Казахстану составляет 2 миллиона тенге, каждому региону выделено по 100 тысяч тенге. В соревнованиях приняли участие около 60 шахматистов. В Казахстане, интеллектуальная игра приобретает все большую популярность.

И, как следствие, на мировых первенствах, наши ребята показывают очень неплохие результаты. Шымкент, также считает городом с богатой шахматной историей.



Сейтжамал Супбаев, заместитель исполнительного директора филиала РОО КФШ по г. Шымкенту: «Смыслом проведения подобных мероприятий является популяризация шахмат в регионе, по всему Казахстану. Т.к у нас, третий или четвертый год казахстанские дети лидируют в мировых шахматах, поэтому в честь дня рождения Олжаса Сулейменова, по всему Казахстану мы решили организовать такой турнир, для развитии спорта среди детей».

В ближайшее время в Шымкенте состоится крупный шахматный турнир Senat Open, где встретятся сильнейшие игроки.