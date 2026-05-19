Особые жилищные потребности

Низкие доходы, годы в арендном жилье и бюрократические тупики. В Шымкенте прошла масштабная экспертная встреча, где матери особенных детей, общественники, правозащитники, представители управления жилья и Отбасы Банка сели за один стол, чтобы открыто обсудить барьеры в доступе к жилью для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Главная задача диалога — найти практические решения и вытащить родителей из многолетней жилищной нестабильности. С какими трудностями мамы сталкиваются один на один, еще до того как получить помощь — рассказывают сами участники

Асель Усенбаева, руководитель общественного фонда «Особый мир аутизма»:«Очень мало информированности, потому что наши мамы и так очень сильно заняты, 24 часа в сутки они находятся с детьми, некогда бегать, стоять в очереди, брать талоны, не с кем ребенка оставлять».

Ответом на этот системный тупик и стал проект «Mama Pro Home», развернутый в Астане и Шымкенте. В течение года авторы инициативы ломали привычный подход к социальной помощи, предлагая мамам вместо пассивного ожидания реальные инструменты — от юридической грамотности до запуска собственного дела.

Айжан Альжанова, соосновательница и руководитель ОФ «Мама Про»: «Фонд «Мама Про» на протяжении года оказывал программную поддержку родителям особенных детей. В течение года, 50 человек из числа родителей проходили наши программы, изучали финансовую грамотность, получали психологическую поддержку, получали юридическую и финансовую консультации, для того чтобы у них было понимание как приобрести жилье через ипотеку, как улучшить свои возможности, как улучшить свои финансовые показатели».

По словам экспертов, этот диалог в Шымкенте может задать общестрановой тренд. Опыт южного мегаполиса доказывает: решать жилищный кризис нужно не сухими цифрами в отчетах, а через прямые переговоры всех сторон. О том, как локальная встреча трансформируется в масштабную республиканскую практику — говорят стратегические партнеры проекта

Акмарал Карлыбаева, директор программы «Фонд Евразия Центральной Азии»: «Мы как фонд реализуем с конца 2024 года проект Omirlik Maqsat, который направлен на программу поддержки по борьбе с бездомностью, со скрытой бездомностью среди женщин с инвалидностью и родителей особенных детей и мы очень рады, что в городе Шымкент Мама про Шымкент является нашим региональным партнером и помогает матерям — родителям особенных детей с целью улучшения жилищной ситуации».

Десятки мам смогли озвучить свои наболевшие вопросы напрямую руководству государственных ведомств. Организаторы уверены — эта встреча станет лишь первой в серии регулярных дискуссий.

А значит, уникальная диалоговая площадка в Шымкенте продолжит работу до тех пор, пока каждая особенная семья не получит свой маршрут к собственному дому