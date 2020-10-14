Они будут принимать больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности городского управления здравоохранения Бахытжан Позилов.

— В диагностических центрах имеется 17 КТ и 30 рентген аппаратов. Есть также 6 ПЦР лабораторий, 2 из которых открылись недавно. Ежесуточно они способны проводить 2 500 тестов, — сказал он.

Наряду с этим, с целью укрепления материально-технической базы медицинских учреждений дополнительно приобретено 282 аппаратов ИВЛ , итого их в городе теперь 612. Установлены 3 кислородные станции и оборудованы 9 резервуаров жидкого кислорода, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Помимо этого в сентябре был отработан алгоритм действий медицинских учреждений, 3 раза проводились учения для распределения больных по категориям. За это время обучение по борьбе с коронавирусной инфекцией прошли 10 164 медицинских работников.

67 мобильных групп при поликлиниках оказали медицинские услуги 29 415 пациентам. Для оказания экстренной помощи был запущен новый call-center. Линии вызова с 9 увеличены до 28, численность операторов увеличена втрое. На сегодня call-center способен принимать в сутки 3500 вызовов.