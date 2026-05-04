В Туркестане прошел первый ночной марафон

Это не просто забег на скорость, а фестиваль, возрождающий дух Великого шелкового пути в современном формате. Главный слоган мероприятия – «Ты не просто бежишь – ты проходишь путь длиною в века». Эта идея позволяет участникам ощутить древнее караванное путешествие.

Забег начался вечером. Улицы города украсили подсветкой, участников марафона сопровождала музыка и театральные постановки. Вдоль трассы были созданы тематические зоны, такие как «Оазис», «Пески времени», «Священный Туркестан», каждая из которых отражала этапы исторического пути.

Ертай Алтаев заместитель акима Туркестанской области: «Это мероприятие – праздник единства, силы духа и пропаганды здорового образа жизни. Здесь собрались профессиональные атлеты и любители спорта со всех уголков страны, а также из-за рубежа. Мы рады, что в Туркестане проходит столь масштабное событие. Марафон способствует развитию массового спорта и широко демонстрирует туристический и спортивный потенциал нашего города».

В международном марафоне приняли участие около 3 тысяч человек, в том числе 70 иностранных спортсменов из 6 стран. Всего мероприятие собрало более 5 тысяч человек. Участники бежали дистанции в 5, 10 и 21 километр.

Победителей наргадили и вручили им ценные призы. Ночной марафон это уникальный проект, который объединил спорт, культуру и историю.