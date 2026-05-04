Лжесотрудник ДЭР обманул бизнесмена на 25 млн. тенге

Ангелина Волкова
Лжесотрудник департамента экономических расследований обманул главу компании на 25 миллионов тенге. Сотрудники ДЭР Шымкента задержали местного жителя, который войдя в доверие, предложил руководителю одной из местных компаний «решить вопрос», исключить медицинское учреждение из списка проверяемых.

За свои услуги злоумышленник получил 25 миллионов тенге. Но на деле мужчина не имел никакого отношения к государственной службе, а его обещания оказались обманом.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается».

