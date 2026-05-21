В Казахстане выросло производство сыра и творога на 38,8%

В Казахстане по итогам первых трёх месяцев 2026 года производство сыра и творога увеличилось на 38,8%. За январь–март было выпущено 15,3 тыс. тонн продукции, что на 4,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом отмечается снижение импорта: он сократился на 10,1% и составил 9,4 тыс. тонн против 10,5 тыс. тонн годом ранее. Доля импортной продукции в общем объёме ресурсов — 38,2%.

Экспорт также снизился на 20,2% и составил 382,2 тонны за отчётный период.

Объём продаж на внутреннем рынке вырос на 15,7% и достиг 24,4 тыс. тонн.