21 мая — Международный день чая

«У самовара я и моя Маша…»

Увы, сегодня самовар стал большой редкостью, которую можно увидеть в музее, в лучшем случае — у кого-нибудь на даче. А каких-то сто лет назад он был «царем стола». Не зря же его воспел Петр Лещенко и запечатлел Борис Кустодиев в своем живописном полотне «Чаепитие в Мытищах». Да, любовь к чаепитиям в нас неистребима.

«Чай с кем попало не пьют. Чай — это личное», — приходилось слышать такое? Скорее всего, да. А еще мне очень нравится вот это выражение: «Только казахи после ухода гостей говорят: «Ал, енди озимиз нормально шай ишейик!» То есть: «А теперь давайте сами нормально чай попьем!» Фраза просто шедевральная! Это же целая песня, семейный ритуал на расслабление. Представьте себе картину: гости в доме, ты вместе с другими домочадцами бегаешь вокруг них, стараешься, чтобы им было максимально комфортно, сытно, приятно. То подай, это убери, другое блюдо принеси. Тарелки освежи. Чай поднеси, салфетки принеси. Фруктов, других вкусняшек добавь. При этом самому присесть некогда — ой, потом.

И вот гости уехали, кто-то уже позвонил, что добрался до дома. Посуда помыта. И слышишь: «…енди озимиз…» — «…а теперь мы сами…» Эх, до чего же хорошо! За пиалкой чая обмениваешься впечатлениями, проходит неспешная усекотерапия — обмен сплетнями в терапевтических дозах. На том и стоим.

Чай здесь, на юге, — это наше все! Летом за пиалкой ароматного чая спасаемся от зноя, а зимой бокал того же чая с лимоном помогает быстро согреться. Хотя, сужу по внучке, молодежь предпочитает в летнюю жару брать с собой охлажденный зеленый чай с лимоном и мятой. Только бы сахара туда поменьше…

Спросите, с чего это я вдруг так чаем озадачилась? Ответ прост: 21 мая отмечается Международный день чая. Есть еще одна официальная дата — 15 декабря. Понимаете, насколько чай — классный повод, что его день дважды отмечают?! Декабрьская дата была выбрана в 2004-2005 годах на международных форумах. Она совпала с утверждением «Всемирной декларации прав работников чайной промышленности». Майская дата праздника — заслуга Генеральной ассамблеи ООН, которая в 2019 году официально перенесла праздник. Такое решение было принято в связи с тем, что сезон производства чайных листьев в большинстве стран-производителей начинается именно в конце весны. Но кто-то из стран-производителей чая, таких как Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Индия и Уганда, решил «остаться в декабре». С тех пор День чая отмечают два раза в год.

С чаем у всех народов мира связано столько церемоний, традиций, обычаев! Каждая из них по-своему интересна и самобытна. Давно признанный факт, что чай — это не просто напиток, а тысячелетняя культура. Он был открыт в Китае, а затем постепенно распространился по всему миру. К слову, в мире 1 500 сортов чая.

У Международного дня чая, несмотря на его молодость, уже сложились традиции проведения. Нетрудно догадаться, что среди них — различные дегустации чая, массовые чаепития, мастер-классы по завариванию чая, чайные церемонии. Главное в этом празднике — уважение к труду тех, кто выращивает чай, и стремление сохранить уникальные традиции чаепития.

В этот день проводят благотворительные акции и кампании, собирают средства для улучшения условий труда на чайных плантациях.

В наших краях выращивают хлопок, пшеницу, ячмень, рис, овощи, ягоды и фрукты, уже и бананы с черникой. Но чая пока в этом перечне нет. Поэтому в День чая можно просто устроить «Чаепитие в Шымкенте», придерживаясь всех традиций сразу: попить чай и по-казахски, и по-русски, и по-китайски, и по-индийски. Насколько фантазии и возможностей хватит.

Особенность последних лет — приготовление чайных «бомбочек». В моей семье мы делаем так: облепиху, лимон и апельсин с цедрой, мяту, мед перемешиваем, разбиваем блендером, помещаем в формочки и замораживаем. Такие «бомбочки» могут храниться до следующего урожая облепихи. При необходимости кладем в заварной чайник 2-3 «бомбочки», заливаем кипятком, настаиваем и затем разливаем чай по чашкам. Вкус и аромат — божественные! Можно импровизировать, допустим, вместо облепихи использовать черную смородину или малину, ежевику. Кто нам мешает?!

Чай в компании с подругой — какая прелесть! Знакомая Рада поделилась своими впечатлениями: «Когда я встречаюсь со своей подругой Маликой, то мы за один присест три чайника за разговорами выпиваем. В эти часы в наших сосудах крови не обнаружено. Только чай…»

Вы знали, что черный, зеленый, красный и желтый чаи получаются из одного растения? Разница лишь в обработке листьев.

И еще одна важная деталь. Если вы находитесь в гостях здесь, на юге, обратите внимание: чай вам наливает в пиалу хозяйка дома. Если у нее есть взрослые дети, то чайник стоит на дастархане возле невестки. Эта келин внимательно наблюдает за пиалами гостей и, слив остатки недопитого чая, наливает в пиалу горячий, свежий чай. Чай всегда наливают небольшими порциями. Если налили до краев, то это демонстрация неуважения. Налили немного: радуйтесь — это «с уважением».

И еще. Знатное чаепитие обычно заканчивается «шайдың батасымен» — пожеланием старшего по возрасту гостя за столом всем присутствующим. Желают здоровья и благополучия. И, возможно, приятного чаепития в ближайшее время. Да будет так!

Фарида Шарафутдинова