В Туркестане проходит областная спартакиада ко Дню госслужащего

В Туркестане стартовала областная спартакиада, приуроченная ко Дню государственного служащего, который отмечается 23 июня. В традиционных спортивных соревнованиях принимают участие около 1000 госслужащих.

В этом году участники спартакиады соревнуются в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, тогызкумалак, настольный теннис, плавание, шахматы, киберспорт, баскетбол и қазақ күресі.

Соревнования проходят с 19 по 22 мая в спортивных комплексах Туркестана. Команды, показавшие лучшие результаты в общем зачете, будут награждены специальными призами, для лучших спортсменов будут персональные награды.

Ертай Алтаев, заместитель акима области: «Государственная служба — это верное служение стране. Для того чтобы с честью выполнять сложную и ответственную миссию, важно иметь крепкое здоровье и высокий дух. Спорт — это не только залог здоровья, но и школа сплоченности, настойчивости и целеустремленности. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях неизменно уделяет приоритетное внимание развитию массового спорта. Благодаря прямой поддержке президента в стране динамично развиваются физическая культура и спорт. В прошлом году в нашей области было завершено строительство и сдано в эксплуатацию 102 спортивных объекта. В текущем году планируется завершить строительство еще 20 объектов. Это наглядное свидетельство поддержки, которую наше государство оказывает развитию спорта».

Лучшие спортсмены-госслужащие попадут сборную команду Туркестанской области, которая будет участвовать в республиканской спартакиаде.