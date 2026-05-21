Детские лагеря в Казахстане начали лицензировать по новым правилам

В Казахстане впервые введены единые требования к деятельности детских оздоровительных лагерей. С 1 апреля 2026 года начала действовать система лицензирования детских оздоровительных центров, сообщили в министерстве просвещения.

Новая мера направлена на обеспечение безопасного и качественного отдыха, обучения и оздоровления детей. Срок действия лицензии составит пять лет, что позволит снизить административную нагрузку на организации и обеспечить системный государственный контроль.

Согласно новым правилам, детские лагеря должны соответствовать требованиям по инфраструктуре, безопасности, медицинскому обслуживанию и кадровому обеспечению. Обязательными условиями станут наличие образовательных и оздоровительных программ, квалифицированных педагогов и медработников, соблюдение санитарных норм, наличие систем безопасности и соответствующая материально-техническая база.

В министерстве отметили, что лицензирование поможет ограничить деятельность неформальных организаций, не соблюдающих требования безопасности, а также повысит качество предоставляемых услуг и ответственность лагерей.

Для подготовки к летнему сезону при акиматах созданы межведомственные штабы. Специальные комиссии проводят проверку готовности детских оздоровительных центров, а лицензии оформляют департаменты по обеспечению качества в сфере образования.

Ожидается, что новые меры позволят сформировать единый стандарт организации детского отдыха и оздоровления по всей стране.