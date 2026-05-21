В аэропорту Шымкента появятся «умные» терминалы

В шымкентском аэропорту появятся четыре терминала Q-Gate для ускоренного прохождения пограничного контроля.

Об этом рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Система Q-Gate позволит пассажирам проходить контроль автоматически — без участия сотрудника. А время прохождения процедуры сократится с трех минут до 50 секунд. Шымкент вошел в число городов, где терминалы появятся уже в 2026 году.

Нурлан Сауранбаев, министр транспорта: «В текущем году планируется установка еще 16 терминалов в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау. На следующем этапе предусматривается внедрение биометрии на внутренних рейсах. Пилотный проект будет реализован по направлению Астана–Шымкент».

Кроме того, в грузовом сегменте появится система e-Freight. В минтранспорта ожидают, что она позволит сократить время обработки грузов с 1 дня до 1 часа и полностью цифровизировать процессы.