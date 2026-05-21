Алиментные средства предлагают защитить специальными счетами

Мажилис принял во втором чтении поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства, направленные на усиление защиты прав граждан и повышение эффективности работы судебных исполнителей.

Одним из ключевых нововведений станет введение специального счёта для перечисления алиментов, что позволит исключить возможность наложения ограничений на эти средства.

Также расширяется применение упрощённого порядка взыскания по отдельным категориям дел: порог по штрафам и налоговой задолженности увеличивается с 20 до 40 МРП.

Поправки предусматривают обязательное уведомление должников о выселении не менее чем за 10 дней, отмену ограничений при истечении срока предъявления исполнительных документов, а также исключение автоматического внесения некоторых должников в реестр.

Кроме того, исполнительное производство сможет приостанавливаться до одного месяца при попытке сторон заключить мировое соглашение.