В Казахстане планируют обновить налоговый кодекс по новой конституционной модели

Мажилис в первом чтении одобрил законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, инициированный депутатами парламента. Поправки разработаны для реализации норм конституции и конституционного закона «О Конституционном суде».

Документ предусматривает изменения, связанные с созданием однопалатного парламента — Курултая, а также образованием Қазақстан Халық Кеңесі. Кроме того, предлагается отменить государственную пошлину при обращении граждан в конституционный суд, поскольку аналогичная норма исключена из конституционного закона.

Законопроект также включает технические и редакционные уточнения без изменения сути правового регулирования. В частности, термин «иностранец» предлагается заменить на «иностранный гражданин», написание слова «тенге» привести к варианту «теңге», а также уточнить порядок указания наименований территорий с приоритетом столицы.

Помимо этого, документ предусматривает приведение институциональных наименований в налоговом законодательстве в соответствие с новой конституционной моделью.