Казахстанские водохранилища успешно прошли паводковый сезон

В Казахстане в межвегетационный период 2026 года и во время весеннего паводка был реализован комплекс мер по регулированию водных ресурсов. Благодаря этому паводковый сезон прошёл в штатном режиме, водохранилища страны достигли плановых показателей наполнения, а на гидротехнических сооружениях удалось избежать чрезвычайных ситуаций.

Об этом на площадке СЦК сообщил председатель комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства водных ресурсов и ирригации РК Сейлбек Нурымбетов.

По его словам, значительная часть талых вод была направлена на экологические попуски в лиманы и озёрные системы, что позволило стабилизировать экологическую ситуацию в ряде регионов страны.

«Из Тасоткельского водохранилища в Созакский район направлено свыше 1 млрд кубометров воды. В бассейне Иртыша с 9 апреля по 5 мая на обводнение пойменных лугов было подано 6,4 млрд кубометров воды. На сегодня площадь затопления поймы Иртыша в Павлодарской области превысила 297 тысяч гектаров, что составляет 88% общей территории», — сообщил спикер.

Также продолжалась работа по наполнению озера Балхаш. С октября 2025 года по апрель 2026 года из Капшагайского водохранилища туда направили 3,7 млрд кубометров воды. Это позволило повысить уровень воды в озере на 29 сантиметров.