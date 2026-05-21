В Казахстане изменят порядок приостановления лицензий нотариусов

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам нотариальной деятельности, предусматривающий усиление государственного контроля в сфере нотариата.

Документ предлагает закрепить порядок проверок непосредственно в законе «О нотариате» и расширить полномочия органов юстиции. Также вводятся дополнительные основания для приостановления лицензии нотариуса — в частности, за нарушение законодательства о персональных данных.

Лицензию смогут временно приостанавливать при поступлении нотариуса на госслужбу или избрании депутатом. Кроме того, за нарушения требований к электронным документам и ЭЦП нотариусов смогут лишать лицензии.

Поправки также предусматривают создание электронного нотариального архива и обязательное повышение квалификации для специалистов, не работавших по профессии более пяти лет.

