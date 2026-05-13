В РК вводят уголовную ответственность за «веселящий газ»

В Казахстане усиливается государственный контроль за оборотом закиси азота — вещества, представляющего угрозу для здоровья человека. С 1 января 2026 года в стране введен запрет на его незаконный оборот, а за хранение, перевозку и сбыт предусмотрена уголовная ответственность.

Несмотря на кратковременный эффект эйфории, закись азота может вызывать серьезные последствия для организма, включая гипоксию, нарушения работы нервной системы и даже летальный исход.

Как сообщил директор центра судебных экспертиз министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов, в настоящее время в стране уже сформированы основные подходы к выявлению данного вещества.

«В настоящее время завершена разработка проекта методики, также решается вопрос оснащения территориальных подразделений необходимыми комплектами оборудования. Кроме того, прорабатываются вопросы подготовки экспертов и включения новых видов специальностей в действующий перечень», — отметил он на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, ключевой задачей остается точное определение состава вещества и обеспечение максимальной достоверности экспертных исследований.