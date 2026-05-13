В Казахстане верификацию мобильных телефонов передадут государству

В Казахстане одобрен законопроект, устанавливающий государственную монополию на верификацию абонентских устройств. Функции по проверке мобильных телефонов планируется передать государственной радиочастотной службе.

Мера направлена на «обеление» рынка, защиту потребителей от подделок, усиление таможенного контроля, а также снижение уровня краж мобильных устройств. Ожидается, что это также создаст условия для честной конкуренции и прозрачного ценообразования.

Документ предусматривает усиление аналитической работы по борьбе с телефонным мошенничеством, развитие центров обработки данных и внедрение новых технологий в сфере связи.

Кроме того, планируется регулирование транзита международного трафика и введение запрета на несанкционированное использование сетей связи.