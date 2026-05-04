В Сайрамском районе обновили центральный парк

В селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области обновили центральный парк. Там появилась современная развлекательная зона. Торжественное открытие приурочили к празднику 1 мая — Дню единства народа Казахстана. В центральной части установили фонтан, территория вокруг благоустроили и озеленили.

В новой зоне отдыха разместили аттракционы и создали условия для развлечений как детей, так и взрослых. Кроме того в парке появились фуд-корт зоны и места для отдыха. Проект реализован за счёт инвесторов. Аким области Нуралхан Кушеров посетил открытие парка и поздравил жителей с праздником.

Нуралхан Кушеров аким Туркестанской области: «1 мая — День единства народа Казахстана — является символом согласия и единства в стране. В регионе ведётся системная работа по укреплению межэтнического согласия в рамках поручений Президента. Сегодня в Сайрамском районе проживает более 243 тысяч человек, среди которых представители 39 этносов живут в мире и согласии под одним шаныраком. Это является ярким примером общественного согласия и единства в стране».

Новый развлекательный парк станет привлекательным местом отдыха для жителей и гостей Сайрамского района и внесёт вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.