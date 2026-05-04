Новый подход: Казахстан выстраивает баланс угольной генерации

В рамках Национального проекта по развитию угольной генерации предусмотрен комплекс мер по формированию устойчивой и сбалансированной системы топливно-логистического обеспечения.

Основной акцент сделан на синхронном развитии угледобычи, транспортной инфраструктуры и энергетических мощностей. В условиях роста потребления электроэнергии и ввода новых станций особое значение приобретает создание предсказуемой модели снабжения углем.

Ключевым инструментом станет разработка долгосрочного топливно-энергетического баланса, который определит прогнозные объемы добычи, перевозки и потребления угля.

Также планируется установить стабильные тарифные условия на железнодорожную перевозку топлива для внутренних потребителей, что снизит ценовые риски и обеспечит прозрачность затрат.

Дополнительно предусмотрено развитие инфраструктуры на электростанциях — модернизация систем углеподачи и расширение складских мощностей для поддержания нормативных запасов.

Реализация мер повысит надежность энергоснабжения и обеспечит согласованное развитие угольной, транспортной и энергетической отраслей.