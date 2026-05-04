В Казахстане 45% заявок на инвалидность рассматривают заочно

По состоянию на 1 мая 2026 года в Казахстане в заочном формате медико-социальной экспертизы рассмотрено 10,7 тыс. заявок, что составляет 45% от общего числа обращений по установлению инвалидности.

Проактивное заочное освидетельствование применяется по широкому перечню заболеваний, включая онкологию, туберкулёз, психические расстройства, врождённые и приобретённые дефекты, а также ряд редких и тяжёлых состояний. В целом формат охватывает более 70 нозологических форм.

Внедрение заочного механизма позволило упростить получение услуги: снижены административные барьеры, повышена прозрачность решений, исключена необходимость личного присутствия и минимизированы риски прямого контакта.

Данный формат является важной частью цифровизации социальной сферы и направлен на повышение доступности и качества государственных услуг.