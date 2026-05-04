В Шымкенте задержан лжесотрудник ДЭР, похитивший 25 млн. тенге

В Шымкенте пресечена деятельность лжесотрудника службы экономических расследований.

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена противоправная деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований.

Установлено, что в сентябре 2025 года подозреваемый, представляясь сотрудником департамента экономических расследований, путем обмана завладел денежными средствами в размере 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.

Деньги были получены под предлогом содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, подлежащих проверке.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность, проверять сведения через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.

В случае выявления подобных фактов просим сообщать в агентство по номеру колл-центра 1458 либо через Telegram-бот «АФМ Insider».