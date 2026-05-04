В Туркестане отметили день единства народа Казахстана

День единства народа Казахстана в Туркестане отметили в туристическом комплексе «Керуен сарай», где прошло праздничное мероприятие. В нем принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил жителей с праздником единства и согласия.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В Туркестанской области проживает около 2 миллионов 200 тысяч человек. Представители более 50 этносов живут под одним шаныраком в мире и согласии. При областной Ассамблее народа Казахстана действуют 6 структур и 11 этнокультурных объединений. Наше единство и согласие являются основой развития региона. Также хочу с гордостью отметить, что в ближайшее время в Туркестане состоится важная встреча президентов тюркских государств. Подобные масштабные мероприятия, безусловно, способствуют развитию области и популяризации Туркестана. В этот знаменательный день желаю всем благополучия. Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие»!

В ходе мероприятия наградили представителей этнокультурных объединений, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие области. В регионе реализуются воспитательные мероприятия в рамках проектов «Закон и порядок», «Мир и согласие», «Честный гражданин» «Здоровое сознание» и многие другие.

Члены Ассамблеи активно участвуют в программе «Таза Казахстан» и других акциях. В структуре успешно функционируют этнокультурные объединения, Совет аксакалов, Совет матерей, институт медиации, научно-экспертная группа и молодежные организации.

Туркестанская область показывает рост экономического, инвестиционного и туристического потенциала. Эти достижения — результат единства и сплоченности жителей региона.