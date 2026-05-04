Депутаты утвердили областной бюджет на три года

На внеочередной 22 сессии Туркестанского областного маслихата восьмого созыва ключевыми темами стали бюджет и социальные вопросы.

Депутаты обсудили и утвердили областной бюджет сразу на три года, а также уточнили государственные обязательства по проектам государственно-частного партнёрства. Кроме того, в ходе заседания внесли изменения в решение маслихата об утверждении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Туркестанской области. Обсудили и грядущие крупные встречи.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Приняты важные для региона решения. Эти шаги направлены на укрепление экономики области и повышение благосостояния населения. Наша главная задача — оперативно и качественно решать вопросы, волнующие жителей, для этого особое значение имеет совместная работа акимата и маслихата. В середине мая в Туркестан прибудут президенты тюркоязычных государств и проведут важную встречу. Будут заключены соглашения, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества. Проведение подобных мероприятий способствует повышению инвестиционного и туристического потенциала области. Проведение столь значимого саммита в священном Туркестане при прямой поддержке Главы государства говорит о его особом внимании к нашему региону. Мы обязаны провести это мероприятие на высоком уровне и оправдать доверие».

По итогам первого квартала этого года экономический рост Туркестанской области составил 119,4%. Регион занимает 2-е место по республике по темпам экономического роста.