Родственникам разрешили оформлять инвалидность за пациентов в коме

Министерство труда и социальной защиты населения РК внесло изменения в порядок проведения медико-социальной экспертизы и назначения пособий для пациентов, находящихся в коме.

Теперь заявление на прохождение экспертизы смогут подавать близкие родственники или супруги пациента. Нововведение направлено на устранение административных барьеров и ускорение назначения государственной помощи.

Изменения позволят оперативно устанавливать статус инвалидности и своевременно оформлять выплаты, обеспечивая доступ к социальной поддержке для граждан в критическом состоянии.