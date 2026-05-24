В Шымкенте открыли четвертый комплекс экстренных служб для оперативного реагирования

В микрорайоне Бозарык Шымкента начал работу новый универсальный комплекс экстренного реагирования, объединивший подразделения пожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции. В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, заместитель акима Шымкента Берик Беркимбаев, ветераны гражданской защиты и представители профильных служб.

Новый объект стал четвертым подобным комплексом в городе. Ранее открытые центры уже доказали эффективность совместной работы экстренных служб, позволяя быстрее координировать действия и сокращать время прибытия на вызовы.

В составе комплекса открыты пожарная часть №12, участковый пункт полиции и база скорой помощи. Для сотрудников созданы все необходимые условия: оборудованы служебные кабинеты, учебный класс, пост газодымозащитной службы, столовая, учебная башня и спортивная площадка. Для спецтехники предусмотрены гараж и навесы.

Комплекс будет обслуживать более 17 тысяч жителей микрорайона Бозарык. Проект реализован при поддержке акимата Шымкента и направлен на повышение оперативности реагирования экстренных служб.