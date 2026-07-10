Ветеринары Шымкента отмечают профессиональный праздник

От профилактики опасных заболеваний до контроля качества продуктов питания — сегодня ветеринарная служба выполняет широкий круг важных задач. В честь профессионального праздника лучших работников отметили ведомственными наградами.

Среди награжденных — специалист территориальной ветеринарной инспекции Аян Кенесулы.

«Эта профессия очень интересная. Я мечтал стать ветеринаром с детства, наблюдал за работой старших коллег и именно тогда решил связать свою жизнь с этой сферой. Уже около десяти лет работаю в ветеринарии»,— сообщил специалист территориальной ветеринарной инспекции города Шымкента Аян Кенесулы.

Задача ветеринаров обеспечить безопасность мяса, молока и другой продукции животного происхождения. Любые заболевания животных могут представлять опасность и для человека, поэтому вся продукция проходит обязательную проверку. Только после подтверждения качества и безопасности она поступает в продажу.

Специалисты управления сельского хозяйства, ветеринарной службы и территориальной инспекции ежедневно следят за эпизоотической обстановкой. Лабораторные исследования проводят как в специализированных подразделениях, так и на городских рынках, где проверяют качество и безопасность продукции животного происхождения.

«Ветеринария — одна из стратегически важных отраслей страны. Мы занимаемся профилактикой особо опасных заболеваний, общих для животных и человека, а также контролируем безопасность продуктов питания. Эта работа ведется совместно с инспекцией и местными исполнительными органами», — говорит руководитель отдела территориальной ветеринарной инспекции города Шымкента Сырым Аскеров.

С 2024 года День работников ветеринарии официально включен в перечень профессиональных праздников Казахстана. Напомним, месяц назад по поручению Президента был утвержден Комплексный план развития ветеринарной службы до 2030 года.

Документ предусматривает полную цифровизацию отрасли, а также поэтапное повышение заработной платы ветеринарных специалистов.