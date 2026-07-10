В Шымкенте проверяют безопасность детских лагерей и мест отдыха

Безопасность детей во время летних каникул — в центре внимания! В Шымкенте сотрудники городского акимата и департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают профилактические рейды. Очередной выезд состоялся в лагерь для одаренных детей на территории дендрологического парка, где школьникам напомнили, как действовать в экстренных ситуациях и избежать опасных ситуаций.

Оставлять детей без присмотра крайне опасно, ведь это может привести к трагическим последствиям. Поэтому правила безопасности должны знать не только родители и сотрудники учреждений, но и сами дети. Представители ДЧС рассказали школьникам, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«В целом отдыхающим ежедневно напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на воде. Также им рассказывают об оказании первой помощи и проводят разъяснительную работу по профилактике выпадения детей из окон.Все эти мероприятия направлены на повышение уровня безопасности детей и формирование у них навыков правильного поведения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в экстренных ситуациях»,— говорит сотрудник департамента по ЧС города Шымкента Нуркельды Дуйсен.

В акимате Абайского района сообщили, что профилактическая работа проводится во всех лагерях и местах отдыха района согласно утвержденному графику. Специалисты регулярно проводят инструктажи и напоминают детям и взрослым о необходимости соблюдать меры безопасности.

«В местах отдыха размещены информационные памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. В них подробно указано, как необходимо действовать в случае возникновения пожара. Кроме того, на территории района сотрудники акимата совместно со специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические рейды в детских игровых центрах и местах массового скопления людей, разъясняя посетителям и работникам требования безопасности»,— сообщил главный специалист акимата Абайского района Шейхислам Хайтметов.

Подобные профилактические мероприятия будут продолжены. К счастью, ни в прошлом, ни в текущем году в детских летних лагерях города не зарегистрировано ни одного чрезвычайного происшествия с трагическими последствиями.