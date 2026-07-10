Работники ветеринарных служб встретились на футбольном поле

В Шымкенте состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко Дню работников ветеринарной службы. На спортивной площадке встретились пять команд, представляющих ветеринарные учреждения города. Состязания стали первым мероприятием праздничной программы, посвященной профессиональному празднику ветеринарных работников.

День работников ветеринарной службы официально отмечается в Казахстане с 2024 года.

Сайбек, Билял, работник республиканской ветеринарной лаборатории: «В честь дня ветеринарии, управление сельского хозяйства города Шымкента, организовало соревнования по мини футболу, сегодня у нас участвуют 5 команд, среди них и наша команда – республиканской ветеринарной лаборатории. Мы очень любим футбол, очень любим спорт, и также наша лаборатория выполняет большие государственные заказы. Как говорится приятно работать, приятно отдыхать в свободное время. Футбол и спорт нас объединяет».