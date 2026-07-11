Шымкент сохранил стабильные цены на социально значимые продукты

По данным на 8 июля 2026 года, за прошедшую неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров.

Наиболее заметно подешевели огурцы — на 6,5%. Также снизились цены на помидоры (–4,1%), морковь (–2,1%), бескостную говядину и яйца (по –0,6%), говядину на кости (–0,3%) и рыбу (–0,1%).

В ряде регионов страны зафиксировано снижение общего уровня цен на социально значимые продукты.

Наибольшее снижение отмечено в Кызылорде и Жезказгане (–0,4%), Петропавловске, Усть-Каменогорске, Караганде и Туркестане (по –0,2%), а также в Алматы (–0,1%).

В Шымкенте, как и в Астане, Актобе, Атырау, Костанае, Павлодаре, Семее и Таразе, цены на социально значимые продовольственные товары остались на уровне предыдущей недели.

Средняя стоимость огурцов по стране составила 549 тенге за килограмм. Самые низкие цены зафиксированы в Атырау — 365 тенге за килограмм.

Средняя цена на шлифованный рис по республике достигла 533 тенге за килограмм. Самый доступный рис продается в Кызылорде (456 тенге) и Алматы (478 тенге за килограмм).

Средняя стоимость белокочанной капусты составила 196 тенге за килограмм, при этом самая низкая цена отмечена в Туркестане — 136 тенге. Десяток яиц первой категории в среднем по стране стоит 563 тенге. Наиболее низкие цены зарегистрированы в Кызылорде (460 тенге) и Актобе (484 тенге).

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Мониторинг проводится во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.

Данные о динамике цен публикуются Бюро национальной статистики и доступны в информационно-аналитической системе «Талдау».