В Шымкенте построят современный спортивный и учебный комплекс для лицея

В Шымкенте одобрили строительство нового учебного корпуса и общежития для лицея «Білім-инновация». РГП «Госэкспертиза» выдало положительное заключение по проекту строительства нового учебного корпуса на 400 мест и общежития №2 для лицея-интерната «Білім-инновация» для девочек в Шымкенте.

Согласно проекту, на территории лицея появится современный трёхэтажный учебный корпус. На первом этаже планируется разместить спортивный зал, фойе и гардеробные для спортсменов. Второй этаж будет включать тренажёрный зал, инвентарную комнату, кабинеты тренеров и инструкторов, а также душевые и санитарные узлы.

Особое внимание уделено развитию спортивной инфраструктуры. В физкультурно-спортивной зоне предусмотрены футбольное поле, 100-метровая беговая дорожка, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, строевой плац для занятий начальной военной подготовкой, воркаут-зона и сектор для прыжков в длину.

Кроме того, проект включает учебно-опытную зону. Здесь планируется разместить участки для выращивания полевых и овощных культур, плодовый сад и питомник, зоны цветочно-декоративных растений и селекционной работы. Также предусмотрены площадки для теплицы и парника, географическая площадка и специальная зона для занятий биологией.