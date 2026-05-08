В Шымкенте детям бесплатно оказали около 1700 ортодонтических услуг по ОСМС

В Шымкенте в прошлом году в рамках системы обязательного социального медицинского страхования детям было оказано около 1700 ортодонтических услуг. Бесплатную помощь получают дети с врождёнными патологиями челюстно-лицевой области, а также дети из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет, получающие адресную социальную помощь. Лечение направлено на коррекцию зубочелюстных аномалий.

Ортодонтическая помощь по ОСМС в городе предоставляется в городской стоматологической поликлинике. Специалисты подчёркивают, что детям с врождёнными расщелинами губы и нёба — так называемыми «заячьей губой» и «волчьей пастью» — важно как можно раньше обратиться к ортодонту, поскольку в детском возрасте лечение проходит эффективнее.

По словам стоматолога-ортодонта Болата Ирисбекова, ранняя коррекция зубочелюстной системы проходит легче и обеспечивает более стабильный результат. Своевременное лечение помогает избежать развития серьёзных осложнений в будущем.

Жительница Шымкента Каракөз Зербаева рассказала, что её пятилетняя дочь Асылым уже перенесла две операции. Сейчас ребёнок продолжает лечение по коррекции зубочелюстных аномалий, и положительные изменения уже заметны.

— Когда мы узнали о диагнозе дочери, это было очень тяжело. Сейчас, слава богу, зубы и челюсть постепенно выравниваются. Уже два года наблюдаемся в городской стоматологической поликлинике и продолжаем лечение. Самое главное — соблюдать рекомендации врачей и не прерывать уход, — поделилась мать девочки.

По данным филиала Фонда социального медицинского страхования по Шымкенту, с начала текущего года детям уже оказано около 600 ортодонтических услуг. Также в городе растёт объём стоматологической помощи в рамках ОСМС. Сегодня более 70 медицинских организаций предоставляют стоматологические услуги по системе медицинского страхования.

В целом бесплатная стоматологическая помощь по ОСМС доступна отдельным категориям населения. Плановые услуги предоставляются детям и беременным женщинам.

Экстренная стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет, беременным женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, людям с инвалидностью I, II и III групп, многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту, пациентам с инфекционными и социально значимыми заболеваниями, а также болезнями, представляющими опасность для окружающих.

Кроме того, помощь предоставляется неработающим гражданам, ухаживающим за ребёнком-инвалидом или инвалидом I группы с детства.