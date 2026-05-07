Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Избивала и прижигала утюгом: пострадавшие от матери дети дали показания

Избивала и прижигала утюгом: пострадавшие от матери дети дали показания

-
Анастасия Новикова
-
38

Жительница Шымкента, которая систематически издевалась над своими детьми, предстала перед судом.

Несмотря на то что бывшая свекровь заявила о том, что прощает горе-мать, закон такое не прощает. В ходе судебного заседания суду представили доказательства жестокости, включая видеоматериалы. Суд допросил детей, восстановив картину происходившего.

По их словам, мама применяла к ним жестокие методы наказания, избивала, прижигала раскаленными предметамии подвергала опасным для жизни испытаниям. Примечательно, что сама подсудимая в зале суда факты насилия не отрицала.

— Подтверждаете ли вы показания, данные в ходе следствия? Здесь вы написали, что, разозлившись, разогрели вилку на газу и обожгли ею рот Махмуда. Подтверждаете?

Да, подтверждаю.

— Вы также указали, что, увидев, как Махмуд курит, вы включили утюг, нагрели его и прижигали им его лицо, ягодицы и живот. Подтверждаете?

— Подтверждаю. 

Подсудимая признала вину и раскаялась.

Напомним, о жестоком обращении стало известно в начале года. Родная мать систематически издевалась над детьми. Сейчас дети находятся под государственной опекой. Их жизни и безопасности больше ничего не угрожает.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.