Избивала и прижигала утюгом: пострадавшие от матери дети дали показания

Жительница Шымкента, которая систематически издевалась над своими детьми, предстала перед судом.

Несмотря на то что бывшая свекровь заявила о том, что прощает горе-мать, закон такое не прощает. В ходе судебного заседания суду представили доказательства жестокости, включая видеоматериалы. Суд допросил детей, восстановив картину происходившего.

По их словам, мама применяла к ним жестокие методы наказания, избивала, прижигала раскаленными предметамии подвергала опасным для жизни испытаниям. Примечательно, что сама подсудимая в зале суда факты насилия не отрицала.

— Подтверждаете ли вы показания, данные в ходе следствия? Здесь вы написали, что, разозлившись, разогрели вилку на газу и обожгли ею рот Махмуда. Подтверждаете?

— Да, подтверждаю.

— Вы также указали, что, увидев, как Махмуд курит, вы включили утюг, нагрели его и прижигали им его лицо, ягодицы и живот. Подтверждаете?

— Подтверждаю.

Подсудимая признала вину и раскаялась.

Напомним, о жестоком обращении стало известно в начале года. Родная мать систематически издевалась над детьми. Сейчас дети находятся под государственной опекой. Их жизни и безопасности больше ничего не угрожает.