МЧС напомнило правила использования мангалов и разведения костров

МЧС Казахстана призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в праздничные дни. В этот период традиционно возрастает число выездов на природу, а также работ по благоустройству дворов, дачных и садовых участков.

В ведомстве напомнили, что разведение костров и сжигание мусора запрещены в сухую, жаркую и ветреную погоду. При благоприятных условиях открытый огонь допускается только в специально отведённых местах, не ближе 50 метров от зданий и сооружений и под постоянным контролем.

Использование мангалов, грилей и барбекю разрешается при соблюдении безопасной дистанции — не менее 10 метров от строений. Место приготовления пищи должно быть оснащено огнетушителем или ёмкостью с водой объёмом не менее 10 литров.

Для профилактики сотрудники МЧС, полиции, лесных служб и местных исполнительных органов проводят рейды и патрулирования. С начала пожароопасного сезона организовано более 2000 профилактических мероприятий, к административной ответственности привлечены свыше 800 человек.

Спасатели просят не оставлять без присмотра источники огня, не бросать непотушенные окурки, не сжигать сухую траву, своевременно очищать территории от горючего мусора и не допускать игр детей с огнём.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.