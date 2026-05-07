Я жил для вас и ради вас…

Весна — яркий период, когда сама природа какими-то неведомыми силами заставляет ожить все, что казалось безвозвратно утраченным.

Символично, что именно весной мы празднуем, на мой взгляд, самый светлый праздник — День Победы — победы добра над вселенским злом. Вспоминаем героев, имена которых красными чернилами вписаны в историю каждой семьи. Тех, кто сломал хребет нацистской гидре на фронтах Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу.

В своем повествовании намерено хотелось бы обойти так называемые фронтовые будни, а по факту — ужасы мясорубки 1941-1945 годов, которые унесли десятки миллионов погибших с обеих сторон. Тем более мой герой — это человек, повлиявший на всю мою жизнь! Он лишь однажды очень сухо описал короткий эпизод ада, который ему довелось пережить. Я, тогда пятилетний мальчишка, сидя у него на коленях, жадно ловил каждое слово, думая, ну сейчас будет как в кино: атака под крики «ура», и в финале мы всех победим.

«Конец войны. Предместье Праги. Окончен бой. Но мы зачищаем местность от все еще сопротивляющегося врага. Захожу в полуразрушенное здание. Там в хаосе разбросанных взрывом кирпичей и балок сидит такой же, как и я, мальчишка с автоматом на коленях — только в форме вермахта. Командую: «Хен де хох!» Он в ответ: «Гитлер капут!» Под прицелом беру его в плен», — рассказал дед.

И больше никогда тот, кто стал для меня дедом, не обмолвился на эту тему, хотя я мучил его вопросами ежедневно.

Мой дядя, Бабенко Степан Михайлович, родился в селе Богословка (ныне Машат) Южно-Казахстанской области. Детство провел в ауле Туе-Тас, откуда в 1944-м добровольцем ушел на фронт, приписав себе год. Вернулся лишь в 1950-м. Его гимнастерку украшали орден Победы второй степени и медали.

Как рассказывала моя бабушка, его мама, Степан, будучи еще третьеклассником, уходил в степь и что-то писал. Видимо, выбор его будущей профессии был сделан еще тогда.

Свой трудовой путь Степан Михайлович начал после демобилизации: стал работать в Сайрамском райкоме комсомола. И параллельно учился в вечерней школе, так как окончить ее в сложные голодные 30-е годы было невозможно: нужно было помогать родителям, поднимать младших братьев и сестер.

Любовь к перу будущий писатель пронесет через всю жизнь, даже на войне он успевал записывать некоторые события в свои дневники. Он, улыбаясь, напевал: «С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли…» — это строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Песенка военных корреспондентов».

После комсомола была работа собственным корреспондентом в газетах «Правда Южного Казахстана», «Ленинская смена». Потом учеба на факультете журналистики в Алма-Атинской Высшей партийной школе. По окончании учебы благодаря свободному владению казахским и узбекским языками, на которых он и писал свои статьи, его назначили редактором сразу трех районных газет «Енбек туы», «Знамя труда» и «Мехнат байрагы». Этими районками он руководил 26 лет. Позже, уже выйдя на пенсию, он основал местное радио, стоял у истоков создания телеканала «САК».

Как литератор, Степан Михайлович участвовал в сборниках «Лик Земли», самостоятельно издал семь книг. Его рассказ «Туе Тас» вошел в современный казахстанский учебник «Литературное чтение» для третьего класса общеобразовательной школы.

Степан Бабенко во время работы в журналистике встречался со многими известными личностями союзного масштаба: Динмухамедом Кунаевым, Бауыржаном Момышулы, Асанбаем Аскаровым и многими другими государственными и общественными деятелями. Об этом его книга «Памятные встречи».

До преклонных лет он изучал и описывал историю и природу родного края, чему посвятил несколько книг. За это сенатор Куаныш Айтаханов назвал его «певец Аксуйской долины».

Благодаря его идее и личному участию при поддержке Асанбая Аскарова в Аксукенте — районном центре Сайрамского района — был разбит дендропарк, где на аллее Почетных граждан увековечено имя Степана Михайловича Бабенко.

Конечно, у моего героя была семья. Жена Лидия Николаевна работала его личным корректором, сын Павел был фотокорреспондентом. Сегодня в России в Томске живет его внучка Анна с мужем Евгением и сыновьями Александром и Степаном.

Недавно мне посчастливилось принять участие в мероприятии, организованном Шымкентской школой имени Абая, оно было приурочено к столетию со дня рождения писателя Степана Бабенко. Я, будучи спикером, рассказал о жизни и деятельности литератора. Школьники, конечно же, задавали вопросы о войне, а что я мог им ответить?..

Сегодня с высоты прожитых лет я часто думаю, что чувствовал этот юноша-фронтовик, переживший все ужасы войны? Листаю его неизданные произведения, фронтовые дневники, пытаясь докопаться до сокровенного… Вдруг нарываюсь на строчки из его последнего блокнота: «Люди, я жил для вас и ради вас…» Пожалуй, именно эта фраза Степана Михайловича Бабенко проходит красной нитью через биографию личности, на мой взгляд, колоссального масштаба. Служит нам, его потомкам, своего рода назиданием.

Тарас Луценко-Степняк