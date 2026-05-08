Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан представил проект «Qoñyr: Архив тишины» в Венеции

Казахстан представил проект «Qoñyr: Архив тишины» в Венеции

-
Редактор Юлия Машковская
-
27
Фото комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан

В Венеции открылся Национальный павильон Казахстана на 61-й Международной художественной выставке La Biennale di Venezia. Страна представила проект «Qoñyr: Архив тишины», посвящённый памяти, культурной преемственности и внутреннему звучанию истории через современное искусство.

Экспозиция разместилась в пяти залах Museo Storico Navale и объединила инсталляции, звук и визуальные образы. Куратором проекта выступил Сырлыбек Бекбота. В выставке участвуют казахстанские художники, исследующие темы памяти, степной культуры и духовного поиска.

В церемонии открытия приняли участие представители Казахстана и Италии, включая вице-министра культуры и информации РК Айбека Сыдыкова и президента Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко.

Павильон будет открыт для посетителей с 9 мая по 22 ноября 2026 года.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.