Казахстан представил проект «Qoñyr: Архив тишины» в Венеции

В Венеции открылся Национальный павильон Казахстана на 61-й Международной художественной выставке La Biennale di Venezia. Страна представила проект «Qoñyr: Архив тишины», посвящённый памяти, культурной преемственности и внутреннему звучанию истории через современное искусство.

Экспозиция разместилась в пяти залах Museo Storico Navale и объединила инсталляции, звук и визуальные образы. Куратором проекта выступил Сырлыбек Бекбота. В выставке участвуют казахстанские художники, исследующие темы памяти, степной культуры и духовного поиска.

В церемонии открытия приняли участие представители Казахстана и Италии, включая вице-министра культуры и информации РК Айбека Сыдыкова и президента Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко.

Павильон будет открыт для посетителей с 9 мая по 22 ноября 2026 года.