Врачи Шымкента спасли пациента с тяжёлым сепсисом после зубной инфекции

Редактор Юлия Машковская
Фото управления здравоохранения города Шымкента

В городскую клиническую больницу №1 пациент 1974 года рождения поступил в крайне тяжёлом состоянии и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Во время обследования врачи выявили обширное гнойное воспаление в области полости рта и шеи, которое привело к развитию медиастинита, сепсиса, септического шока и дыхательной недостаточности.

Для спасения жизни пациента медики провели серию сложных хирургических вмешательств. Всего было выполнено более 10 операций, в ходе которых специалисты очистили гнойные очаги, дренировали поражённые участки и локализовали источник инфекции.

На протяжении всего лечения врачи круглосуточно контролировали состояние пациента и проводили интенсивную терапию.

Благодаря профессионализму медиков и слаженной работе команды состояние мужчины удалось стабилизировать.

