Школьники из Шымкента завоевали пять наград на олимпиаде по финграмотности

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Астане прошёл заключительный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности, в котором приняли участие 144 лучших школьника 9–11 классов со всего Казахстана.

По итогам интеллектуального соревнования ученики из Шымкента показали высокий уровень подготовки — пять из шести участников стали призёрами олимпиады.

Серебряные медали завоевали Дастан Рахыманберди, ученик 11 класса специализированной школы-интерната №2 с обучением на трёх языках, и Султан Паизхан, учащийся школы «Al-Farabi Bilim».

Бронзовыми призёрами стали Зейин Мырзахмет из школы «Зияткер-Білім», Эмир Бахтбек из интеллектуальной школы «Бәйтерек» и Диас Уайс из средней школы «Parasat AJ».

Организаторами республиканской олимпиады выступили научно-практический центр «Дарын» министерства просвещения РК, Национальный банк Казахстана и аентство по финансовому мониторингу.

