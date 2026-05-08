Врачи спасли пациента, у которого за 20 минут четыре раза останавливалось сердце

В городской клинической больнице №1 врачи спасли 65-летнего пациента, у которого в течение 20 минут четыре раза останавливалось сердце.

Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии. После обследования медики диагностировали у него тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное состояние, при котором тромб перекрывает сосуды лёгких.

В реанимации состояние пациента резко ухудшилось: за короткое время сердце мужчины четырежды останавливалось. Каждый раз врачи оперативно проводили реанимационные мероприятия и возвращали пациента к жизни.

Более месяца мужчина проходил лечение в отделении интенсивной терапии. Благодаря профессионализму медиков и своевременно оказанной помощи его состояние удалось стабилизировать. Сейчас пациент выписан домой.