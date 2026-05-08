Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Врачи спасли пациента, у которого за 20 минут четыре раза останавливалось сердце

Врачи спасли пациента, у которого за 20 минут четыре раза останавливалось сердце

-
Редактор Юлия Машковская
-
39
Фото управления здравоохранения города Шымкента

В городской клинической больнице №1 врачи спасли 65-летнего пациента, у которого в течение 20 минут четыре раза останавливалось сердце.

Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии. После обследования медики диагностировали у него тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное состояние, при котором тромб перекрывает сосуды лёгких.

В реанимации состояние пациента резко ухудшилось: за короткое время сердце мужчины четырежды останавливалось. Каждый раз врачи оперативно проводили реанимационные мероприятия и возвращали пациента к жизни.

Более месяца мужчина проходил лечение в отделении интенсивной терапии. Благодаря профессионализму медиков и своевременно оказанной помощи его состояние удалось стабилизировать. Сейчас пациент выписан домой.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.