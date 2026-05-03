Музыкальное эхо прошлого

В этой статье наши бывшие земляки вспоминают о музыкальной жизни Шымкента с ретроспективой в приснопамятные советские времена.

Сразу оговорюсь, речь пойдет не о музыкантах, исполняющих «высокую» классическую музыку, не о лауреатах различных музыкальных конкурсов и фестивалей (в Шымкенте и таких было предостаточно), а о рядовых солдатах музыкального фронта, кто создавал так называемые вокально-инструментальные ансамбли, кто занимался, как раньше говорили, советской эстрадой, которую снисходительно именовали музыкой «легкого» жанра.

Эти музыканты не хватали звезд с неба. Ради хлеба насущного они могли играть и в ресторане. Иногда их называли «лабухами», но чтобы, допустим, быстро выполнить заказ подвыпившего ресторанного клиента, такому лабуху надо было знать чуть ли не все шлягеры тех лет, быстро схватить верную тональность, нужный ритм и бодрый темп, чтобы все вокруг затанцевали, а клиент был доволен и щедр. Это зачастую были люди высочайшего профессионального класса, мастера на все руки, владеющие многими музыкальными инструментами, но отодвинутые в тень официального признания. И без всяких надежд на почести, награды и карьерный рост.

Вокально-инструментальный бум

В 2015 году в свет вышла книга «Греческий след в Южно-Казахстанской области», принадлежащая перу наших земляков Владимира Головина и Харлампия Читириди. Речь там шла не только о греческой диаспоре нашего края и ярких представителях этого древнего народа. В этих воспоминаниях отпечатался след ушедшего времени, в котором наш город жил, созидал, бурлил страстями и также страстно тянулся к творческому самовыражению.

Один из авторов книги Харлампий Читириди, впоследствии уехавший в Грецию, как и многие его соплеменники, окунает нас в музыкальную жизнь советского Чимкента: «В 60-е годы на волне увлечения советской молодежи популярными течениями западной музыки стали создаваться коллективы, призванные стать собственными аналогами зарубежных групп. Современный рок буквально диктовал музыкальную погоду. Во всех дворцах культуры и клубах Чимкента создавались эстрадные оркестры. Один из таких оркестров организовали в клубе «Строитель», его инициатором был директор Н.Г. Мустакиди. В состав этого коллектива вошли молодые музыканты А. Цукалас (клавишные), саксофонисты Г. Геллер, Г. Долотказин, В. Саламахин, А. Найденов, Н. Сидорков (труба), С. Симеофориди (ударные), Л. Марчук (бас-гитара), Г. Мисайлиди (вокал).

Параллельно этому во дворце культуры «Металлург» появился ВИА (вокально-инструментальный ансамбль), в состав которого входили П. Тосуниди (труба), Д. Кладос (клавишные), А. Геворкян (ударные), В. Фирсов (саксофон-альт), А. Щербовский (тромбон), И. Карказиди (контрабас), Л. Ворожейкина (вокал).

В начале 60-х годов в мире свершилась настоящая рок-революция: на мировую арену вышла легендарная ливерпульская группа «Битлз», и за короткое время вся планета была охвачена поголовной «битломанией». Не обошла она и наш, казалось бы, глубоко провинциальный Чимкент. «Британское вторжение» придало мощный творческий импульс рок-музыкантам города.

К концу 60-х в клубе «Химик» была организована еще одна группа под руководством В. Наплекова. А почти следом на музыкальные подмостки вышла группа «Местрэл» в клубе «Победа» завода прессов-автоматов под руководством Е. Басса.

Чуть позже в клубе работников Госторговли другой талантливый музыкант Вячеслав Фирсов создал оркестр, где наряду с молодыми музыкантами нового поколения играли хорошо известные в городе маститые исполнители братья Олег и Виктор Давыденко, А. Щербовский, Г. Геллер, А. Старых, В. Лех и другие.

Вот как вспоминал об этих временах саксофонист Олег Давиденко, который позже переехал в Москву, но не пропал в тени столичных музыкантов. Ему выпала честь играть в джаз-оркестре знаменитого Юрия Саульского, где он добился выдающихся успехов на своем поприще, а позже сумел заслужить почетное звание «Национальное достояние России»: «В те годы музыканты увлекались не только рок-музыкой, но и более сложным джазовым направлением. У нас даже появилось некое джазовое сообщество, и оно быстро стало модным явлением.

Дело в том, что наше Чимкентское музыкальное училище тогда было очень сильным. Там преподавали специалисты из Москвы и Ленинграда. Кстати, в музучилище уже тогда было эстрадное отделение. Человек с саксофоном вообще был культовой фигурой. Наиболее профессиональный джазовый коллектив базировался в клубе работников Госторговли. Его бессменным директором был Вячеслав Иванович Фирсов. Он и организовал первый биг-бэнд. В него входили любители джаза, в основном студенты музучилища. Мы собирались в клубе по выходным, репетировали, а концерты давали, когда они были организованы городскими властями — на городских и профессиональных праздниках. Денег мы, конечно, не получали. Главное, для чего мы собирались, — это поиграть мировую джазовую музыку.

В то же время, как говорится, мы не варились в собственном соку. Во-первых, объездили всю Чимкентскую область. Во-вторых, ездили в соседние республики на джазовые фестивали. В то время были сильные джазовые школы и в Ташкенте, и в Алма-Ате. В-третьих, мы создали ВИА «Экспресс», который играл эстрадно-джазовую программу и часто выступал на различных площадках, вплоть до общеобразовательных школ.

Конечно, многие из нас подрабатывали выступлениями в ресторане, как раньше говорили, в «кабаке», но никто не считал это зазорным. К нам часто захаживал Егимбай Тажмуханов — преподаватель философии в институте культуры. Приходил иногда просто для того, чтобы нас послушать. К тому времени у нас уже был второй состав ВИА, где играли Сейдулла Байтереков, братья Володя и Саша Грищенковы. Кстати, у нас музыканты почти во всех коллективах были сильные, да и певцы отличные.

В ресторанах мы, разумеется, играли разную музыку, иногда и чистую попсу. Но, надо заметить, что в самом начале вечера, когда публика еще не вошла в танцевальный раж, мы исполняли качественную инструментальную музыку и легкий джаз — то, что сейчас называют «лаунж». Думаю, что в какой-то мере мы воспитывали публику, прививали ей хороший вкус.

На тот момент в городе было не менее десяти хороших профессиональных коллективов, которые могли вообще сыграть все, что пожелает клиент. И песни популярнейшей тогда группы ABBA, и песни «Битлз», «Роллинг Стоун», не говоря уже о суперпопулярной итальянской эстраде. Мы были настоящими «многостаночниками», пользовались большим успехом у своей аудитории, даже имели своих фанатов. И наша работа наполнялась смыслом и полным душевным удовлетворением…»

Из воспоминаний Харлампия Читириди

«В конце 70-начале 80-х выросло новое поколение музыкантов. Во дворце культуры «Цементник» под руководством Вячеслава Фирсова начал выступать ВИА «Молодость на эстраде», — рассказывает Харлампий Читириди.

— В 1974 году был создан оркестр «Орион». В ДК «Железнодорожник» в 1975-м играл ансамбль «Степные маки» под руководством Нурлана Байкозова. А в клубе Госторговли в том же году был организован женский коллектив «Красны девицы».

В ДК «Цементник» в 1980 году по инициативе Н. Г. Мустакиди под руководством Ириклия Петриди был создан греческий ансамбль «Анитоли», в ДК «Металлург» начал работать оркестр под началом

А. Туякбаева, в клубе «Победа» — оркестр Д. Ратушного. В ДК «Цементник» в 1977-1978 годах открыл свою первую музыкальную студию Борис Ли. А на рубеже начала 90-х годов тот же Борис Ли организовал объединение музыкальных коллективов, где стажировались начинающие музыканты и вокалисты.

Но наступили перестроечные 90-е. Людям стало не до музыки, танцев и песен. Наши музыканты в большинстве своем разъехались кто куда. Чимкентские греки, понятно, уехали в Грецию. Другие искали свое место под солнцем на просторах постсоветского пространства. Некоторые из них добились значительных профессиональных успехов, что только подтверждает высокий уровень наших чимкентских музыкантов.

Г. Геллер, уехав из Чимкента в Алма-Ату, возглавил там эстрадное отделение музыкального колледжа. Позже эмигрировал в Израиль. Основатель казахстанской школы джаза в Казахстане, Геллер и там продолжил свою исполнительскую и педагогическую деятельность.

Нурлан Байкозов — дирижер, композитор, музыкант — стал дирижером Государственного эстрадно-симфонического оркестра Республики Казахстан.

Геннадий Долотказин переехал в Москву. Там написал немало прекрасных песен, которые исполнялись ведущими певцами страны.

А. Старых играл на саксофоне, кларнете, флейте. После отъезда работал в оркестре Гостелерадио Узбекистана, затем — в оркестре имени Б. Закирова, побывал на гастролях во многих странах мира.

Олег Мамонтов после развала СССР работал в творческом объединении «Премьера» в Краснодаре и в оркестре Г. Гараняна. Долгое время преподавал в сочинском музыкальном училище, а в 2012-2013 годы признан лучшим преподавателем оркестровой музыки в Сочи».

Вспоминали ли они Чимкент? Ностальгировали ли по прошлому? За всех не могу поручиться, но у нас есть воспоминания того же Олега Давыденко, где он говорит о нашем городе теплые проникновенные слова: «Я не могу не любить Чимкент. Закрыв глаза, вижу клуб Госторговли, дворец Цементников, клуб Железнодорожников, аллею, что рядом с гостиницей и рестораном «Чимкент»… Но самое главное — это люди. Город всегда был богат талантами.

Вот Вячеслав Иванович Фирсов какой внес вклад в культуру, трудно даже переоценить! А в музыкальном училище какие были прекрасные педагоги: директор Сания Самигуловна Ажиева, умная, демократичная. А завуч Эрик Аспанов, преподаватели Владимир Литвинов, отличный пианист, и композитор Александр Романов, классный специалист Александр Полянский…

Вспоминаю и музыкантов первого и второго составов ВИА «Экспресс». Кстати, Сейдулла Байтереков, музыкант второго состава, написал известную всем песню «Алия», которую с блеском исполняла Роза Рымбаева. Позже он, кажется, стал министром культуры Казахстана.

Разве могу я забыть своих друзей? И тех, кто был связан с музыкой, и тех, кто с ней связан не был. Этот город останется в моем сердце навсегда!»

С архивом работала

Елена Летягина