В Шымкенте проходит открытое первенство города по бадминтону

Бадминтон в Шымкенте уверенно развивается: местные спортсмены регулярно занимают призовые места, а город продолжает укреплять позиции одного из лидеров этого вида спорта в Казахстане.

Владислав Афанасьев занимается бадминтоном уже четыре года. За это время он несколько раз занимал призовые места на различных соревнованиях. С каждым годом уровень спортсмена растет, и Владислав надеется, что в будущем сможет успешно представлять Казахстан на международной арене.

Владислав Афанасьев, бадминтонист:

«Первые тренировки сразу дали понять, что здесь появляется дисциплина, ты начинаешь проявлять свой характер. Еду на сборы, там выкладываюсь на максимум, чтобы показать результат. Конечно, в будущем хочется занимать ещё больше и выше места, чтобы по Казахстану быть первым, поехать на Олимпийские игры, на разные международные турниры и там забирать высокий рейтинг и призовые места. Бадминтону я бы хотел посвятить своё будущее — хочется быть спортсменом, который будет занимать призовые места и станет гордостью своей страны».

Бадминтонисты Шымкента занимают лидирующие позиции в Казахстане. Тренеры — мастера спорта международного класса и мастера спорта Республики Казахстан. На международной арене сборная Казахстана входит в 1/16 финала чемпионата Азии.

Артур Ниязов, старший тренер по бадминтону города Шымкента:

«На протяжении 10 лет мы занимаем лидирующую позицию во взрослом бадминтоне. Также на молодежных чемпионатах Казахстана наши воспитанники занимают первые и вторые места. В прошлом году у нас проходили шестые молодежные игры, где наши спортсмены показали второй результат по всей республике. Этот турнир проходит раз в четыре года и считается престижным в нашей стране».

В марте в Шымкенте пройдет международный турнир с участием спортсменов из пяти стран. А с 18 по 24 марта в Уральске состоится чемпионат Казахстана.