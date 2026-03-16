Финансирование детского спорта в Казахстане увеличат почти вдвое

Сегодня Глава государства подписал закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта.

Документ предусматривает внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

«Переход на подушевое финансирование позволит значительно повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. На содержание одного спортсмена в ДЮСШ теперь будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как ранее при сметном финансировании показатель составлял 233 тыс. тенге», — отметили в Министерстве туризма и спорта.

До настоящего времени Министерство туризма и спорта оставалось единственным государственным органом, использующим сметную систему финансирования.

«В целях повышения эффективности управления отраслью запланирован переход на систему подушевого финансирования», — подчеркнули в ведомстве.

Реализация проекта потребует дополнительных средств из местных бюджетов, которые поддержаны решением Республиканской бюджетной комиссии.

«Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех ДЮСШ страны планируется в 2026 году», — сообщили в Министерстве.