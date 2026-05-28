В Туркестанской области новобранцы прошли «обкатку танком» и полосу препятствий

На учебном полигоне «Дарбаза» в Туркестанской области двести военнослужащих весеннего призыва войсковой части 35748 регионального командования «Юг» прошли занятия по тактической и психологической подготовке, включая преодоление полосы препятствий и так называемую «обкатку танком».

До выхода на полигон молодые солдаты прошли теоретический курс подготовки, в ходе которого изучили тактико-технические характеристики танков, стрелкового оружия и ручных гранат, а также требования безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

Практическая часть занятий была направлена на развитие у военнослужащих выносливости, психологической устойчивости и навыков действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Молодые бойцы отрабатывали перемещение под условным огнем противника, преодоление препятствий и действия в составе подразделения.

Одним из наиболее сложных этапов стала «обкатка танком» — упражнение, в ходе которого военнослужащие находились в окопе во время прохождения над ними боевой машины. Перед началом занятий все элементы подготовки на личном примере продемонстрировали руководители и инструкторы.

Кроме того, военнослужащие преодолевали полосу препятсвий с участками из колючей проволоки, проползая под ней по-пластунски, а для создания условий, приближенных к реальной боевой обстановке, на отдельных участках были организованы дымовые завесы и разведены костры.

Под звуки работающего двигателя и гул гусениц танка новобранцы смогли почувствовать атмосферу, максимально приближенную к реальным условиям боя. По словам командиров, такие занятия помогают молодым солдатам преодолеть внутреннее волнение и выработать уверенность в собственных силах.

— Подобные полевые занятия являются важной частью подготовки военнослужащих. «Обкатка танком» — это не просто элемент обучения, а серьезная психологическая подготовка бойцов к действиям в сложных условиях. Кроме того, такие тренировки помогают развивать быструю реакцию, выносливость и уверенность при выполнении боевых задач, — отметил начальник сбора молодого пополнения подполковник Куаныш Айдынгалиев.

По завершении занятий командиры подразделений подвели итоги подготовки и отметили высокий уровень мотивации молодых военнослужащих. После окончания курса молодого бойца новобранцам предстоит принять Военную присягу на верность Родине.