Бригада ПВО в Шымкенте пополнилась новобранцами

Бригада противовоздушной обороны в Шымкенте пополнилась 35 новобранцами. Молодые парни приехали на службу из разных уголков Казахстана. В первый месяц они пройдут курс молодого бойца изучат основы военного дела, строевую и огневую подготовку, физические упражнения и воинскую дисциплину.

Для братьев-близнецов Нурасыла и Ерасыла — это особенный день. Сегодня они начали службу. Вопроса, идти или не идти, не стояло — решили сразу. Парни уверены, что каждый мужчина обязан служить. Родные полностью поддержали их выбор.

Ерасыл Сыдык, солдат: «Не надо уклоняться от службы. Это наша Родина. Мы сразу решили — пойдём служить! Здесь нас учат военному делу. Призываем всех ребят не бояться, а наоборот — идти в армию. Это наш дом, наш город, наша страна».

За год службы ребята пройдут весь курс молодого бойца. А тех, кто после армии захочет остаться служить или продолжить учёбу, поддержат и предоставят условия. Новобранцы уже начали обучение — сейчас проходят вводные занятия, а скоро начнутся настоящие стрельбы и тактические учения.

Арман Атбаев, офицер: «Мы учим ребят всему: как прицеливаться, как держать автомат. Помогаем им и психологически. Армия — это школа для мужчин. Она закаляет и воспитывает».

Солдаты уверены: в армии они станут выносливее и дисциплинированнее. Впереди год службы — год, который сделает из них настоящих мужчин.