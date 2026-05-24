Начальник ДП встретился со школьником, поднявшим флаг Азербайджана в Туркестане

Начальник департамента полиции Туркестанской области встретился со школьником Нурсултаном Базарбайұлы, проявившим уважение к государственному флагу Азербайджана в Туркестане.

Поводом для встречи стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах подросток поднял с земли флаг Азербайджана, который опрокинул сильный ветер, и бережно установил его на место. Поступок школьника получил широкий общественный отклик и был воспринят как символ уважения и дружбы между Казахстаном и Азербайджаном.

Во время встречи начальник ДП Туркестанской области Арыстанғани Заппаров поблагодарил Нурсултана за достойный поступок и вручил ему книгу писателя Шерхана Муртазы.