«Нацфонд – детям»: финансовый базис для будущего поколения

Одним из долгосрочных инструментов поддержки остается программа «Нацфонд – детям», запущенная в 2024 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Согласно утвержденному механизму 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда направляется на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

После достижения совершеннолетия эти накопления можно направить либо на улучшение жилищных условий, либо на получение образования.

Программа демонстрирует стабильный рост основных показателей. В первый год участниками стали 6,91 млн детей с начислением по $100,52 на каждого. В 2025 году число участников выросло до 6,92 млн, а сумма годовой выплаты увеличилась до $129,38.

По итогам распределения 2026 года средства начислены 6,91 млн детей, при этом размер ежегодной выплаты достиг $130,71.

У детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общая сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода уже составила $370,56.

Всего за три года в рамках инициативы распределено $2,3 млрд, из которых перечислено на счета совершеннолетних более $238,5 млн.

На сегодняшний день одобрено более 297 тыс. заявок: на улучшение жилищных условий – свыше 187 тыс. заявок на сумму более $33 млн, на оплату образования – более 110 тыс. заявок на свыше $19 млн.