Казахстанцы массово переходят на цифровые услуги ЕНПФ

С начала 2026 года ЕНПФ оказал населению более 13,6 млн услуг, при этом почти все из них предоставлены в дистанционном формате.

«Доля услуг в автоматическом, электронном и удаленном форматах составила 98,9%», — сообщили в Фонде.

Более 5 млн услуг оказано в электронном виде, 8,3 млн — автоматически. Очный формат остается минимальным — 144,8 тыс. обращений.

Самой востребованной услугой остается получение выписок.

«С начала года выдано 5,4 млн выписок, из них 4,6 млн — в электронном виде», — отметили в ЕНПФ.

Также автоматически открываются пенсионные и целевые счета, в том числе в рамках программы «Нацфонд — детям».