Чемпионы выбирают спортивно-оздоровительный комплекс ALMA-TAU

Горный курорт ALMA-TAU продолжает активно развиваться, привлекая не только любителей семейного отдыха, но и профессиональных спортсменов. Современные бассейны, комфортные зоны отдыха, развитая спортивная инфраструктура и уникальный горный климат делают комплекс одним из самых востребованных мест региона.

Когда летний зной в городе становится по-настоящему невыносимым, многие шымкентцы отправляются туда, где прохладнее и комфортнее. Один из самых популярных маршрутов — горный курорт ALMA-TAU. Здесь гостей встречают свежий воздух, живописные виды и атмосфера полноценного отдыха вдали от городской суеты.

Свежий горный воздух, живописные пейзажи и современные бассейны с кристально чистой водой создают идеальные условия для отдыха всей семьей. Здесь каждый найдет занятие по душе: можно наслаждаться природой, проводить время с близкими или выбрать активный отдых.

Меирлан Лесбек, отдыхающий горного курорта ALMA-TAU: «ALMA-TAU» одна из любимейших зон отдыха. Приезжаю сюда не впервые, и каждый раз хочется вернуться. Вкусная кухня. Чистые бассейны, тут их несколько. Всегда возвращаемся домой с хорошим настроением после отдыха».

Особое внимание на курорте уделяют семейному отдыху. Для детей оборудованы игровые площадки, рассчитанные на разные возрастные группы. А одной из самых популярных локаций стала собственная трасса для картинга, которая неизменно вызывает восторг у юных гостей.

На территории комплекса работают кафе и рестораны на любой вкус и бюджет. Гости могут заранее забронировать уютные номера или отдельные коттеджи. При этом приехать в ALMA-TAU можно и на один день — чтобы искупаться в бассейне и насладиться отдыхом на природе.

Баглан Сеитбеков, сотрудник горного курорта ALMA-TAU: «Приглашаем вас для чудесного отдыха с семьей и детьми в горный курорт ALMA-TAU».

С наступлением вечера курорт преображается. Благодаря современному архитектурному освещению территория превращается в уютный уголок у подножия гор. Световые решения подчеркивают красоту ландшафта и создают особую атмосферу, за которую гости особенно ценят ALMA-TAU.

Однако ALMA-TAU — это не только отдых. Комплекс давно стал одной из ведущих спортивных баз страны. Современные тренажерные залы, специализированные площадки, комфортные раздевалки и условия проживания позволяют проводить здесь учебно-тренировочные сборы национальных сборных Казахстана по различным видам спорта. Ежегодно подготовку на базе комплекса проходят тысячи спортсменов.

Среди них и один из лидеров казахстанской тяжелой атлетики Александр Уваров. Бронзовый призер чемпионата Азии, победитель чемпионата Казахстана и рекордсмен страны уверен: сочетание современной инфраструктуры и горного климата создает идеальные условия для подготовки к крупнейшим международным стартам.

Александр Уваров, казахстанский тяжелоатлет: «Все здесь хватает вполне, штанг и оборудования, все с высшими стандартами вполне, все как должно быть на высшем уровне здесь же проводятся не только юниорские команды, но и взрослая команда приезжает постоянно. Поэтому все устраивает нас».

В ALMA-TAU особое внимание уделяют не только тренировочному процессу, но и восстановлению спортсменов. Важной частью подготовки является правильное питание. Для членов национальных сборных разработано специальное меню, которое помогает поддерживать высокую физическую форму и быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Серджин Гюдер, шеф-повар из Турции: «Разнообразное меню с высоким содержанием витаминов, белков и других полезных веществ, необходимых спортсменам для поддержания формы и быстрого восстановления. Каждый день мы предлагаем различные блюда, чтобы наши чемпионы получали полноценное и сбалансированное питание, чувствовали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться на тренировках и достижении высоких результатов».

Сегодня ALMA-TAU — это современный многофункциональный комплекс, где гармонично сочетаются спорт, оздоровление и отдых. Здесь созданы все условия для подготовки профессиональных спортсменов, проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. Вместе с тем курорт остается одним из самых популярных мест семейного отдыха, ежегодно принимая тысячи гостей со всего Казахстана.