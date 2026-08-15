Высокотехнологичную операцию на кишечнике успешно провели в Шымкенте

В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно провели сложную высокотехнологичную операцию пациенту с диагнозом «долихосигма» (удлинение сигмовидной кишки). Пациент был госпитализирован в плановом порядке.

По результатам обследования врачи выбрали современный малоинвазивный (с минимальным хирургическим вмешательством) метод лечения.

Специалисты выполнили эндовидеолапароскопическую холецистэктомию (удаление желчного пузыря через небольшие проколы), резекцию сигмовидной кишки (удаление части сигмовидной кишки) с формированием коло-колоанастомоза по типу «бок в бок» (соединение двух участков толстой кишки боковыми стенками), а также установили дренаж в брюшную полость (трубку для отвода жидкости).

Операция прошла успешно под руководством хирурга городской клинической больницы №1 Даурена Кабылова.

Лапароскопический метод (операция через небольшие проколы с использованием камеры и специальных инструментов) позволяет уменьшить хирургическую травму и кровопотерю, снизить послеоперационную боль и ускорить восстановление пациента.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает необходимое лечение.