Усталость или выгорание: как понять, что пора остановиться

Усталость, которая не проходит даже после выходных. По данным международного тренд-бюро WGSN, больше половины опрошенных ими людей по всему миру сталкивались с выгоранием. Постоянное напряжение, финансовые проблемы, тревога за будущее и необходимость всё время быть на связи тоже забирают силы. Как понять, что организм просит не просто отдохнуть, а остановиться?

Раздражение, отсутствие сил и ощущение, что ничего не радует: признаки, которые могут говорить о выгорании. На состояние влияют тревога за будущее, финансовые трудности, нестабильность и постоянный поток информации. Психологи говорят, в отличие от обычной усталости, которая проходит после отдыха, выгорание сохраняется, а опустошение может накапливаться неделями и месяцами.

«Причины могут быть самыми разными. Первая – это, естественно, когда человек фокус только оставил на работе. Когда человек использует себя, как будто бы он, знаете, бессмертный, и он приходит к этому состоянию — выгорание. Это раз. То есть второй причиной часто бывают вообще отношения, дома, личные, на работе, в коллективе, на состояние здоровья может влиять», — Акмарал Абдикеримова, психолог.

Если человек перестал получать удовольствие от привычной жизни это первый признак выгорания. Появляются бессилие и безразличие даже к тому, что раньше радовало. Если отдых уже не помогает восстановиться, специалисты советуют не ждать, а обратиться за помощью. Казахстанцы справляются с выгоранием по разному, а некоторые уверяют что не сталкиваются с ним вообще.

Рекрутеры отмечают: особенно часто признаки выгорания можно заметить у специалистов, которые много лет работают в одной компании и выполняют однотипные задачи. Но говорить об этом на собеседовании люди обычно не спешат. Для работодателя выгорание сотрудника нередко воспринимается как проблема, которую проще заменить новым человеком, чем решать.

«Если человек выгорел по какой-то причине, быстро или медленно, неважно, костёр потух, что бы вы сделали на этом месте? Вы бы взяли свои спички, которые на самом деле деньги, пошли, нашли новые дрова, то есть новую рабочую силу, и заново зажгли бы костёр. Никто из работодателей особо и не хочет это слышать, никто и не хочет заниматься этой проблемой», — Алма Жандаулетова, директор рекрутингового агентства.

Но забота о своём состоянии ответственность самого человека. Психологи советуют не превращать работу в единственную сферу жизни и вовремя замечать свои проблемы. Сон, отдых, движение, общение и время для себя, простые, но важные условия восстановления. Ведь задача не в том, чтобы работать до полного истощения, а в том, чтобы вовремя остановиться. Гореть своим делом, но не сгорать.