С 17 августа 2026 года в Шымкенте начинается прием заявок на получение жилищных сертификатов

Жилищный сертификат — это финансовая помощь местного исполнительного органа, которая предоставляется гражданам для покрытия части первоначального взноса по ипотеке при приобретении жилья в рамках государственных жилищных программ.

Размер сертификата составляет до 10% от суммы займа, но не более 1 миллиона теңге, сообщили в пресс-службе акима Шымкента.

Сертификат предоставляется на безвозвратной основе, если средний доход заявителя и каждого постоянно проживающего с ним члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленного предела. При расчете учитывается показатель в размере не более 3,1 прожиточного минимума в месяц.

В 2026 году величина прожиточного минимума составляет 50 851 теңге, соответственно предельный среднемесячный доход — 157 638 теңге на человека. Пенсионные взносы, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления при этом не учитываются.

Право на получение сертификата имеют:

1 ветераны Великой Отечественной войны;

2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

3. ветераны боевых действий на территории других государств;

4. лица с инвалидностью I и II групп;

5. семьи, имеющие или воспитывающие детей с особыми потребностями;

6. вдовы и вдовцы, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей;

7. многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», ранее получившие звание «Батыр ана», а также награжденные орденами «Ана даңқы» I и II степени, и многодетные семьи;

8. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

9. неполные семьи;

10. работники государственных учреждений и государственных предприятий Шымкента.

Какие документы необходимы:

Для подачи заявки потребуются заявление установленной формы, справка с места работы о доходах от трудовой и предпринимательской деятельности за последние шесть месяцев (за исключением отдельных категорий социально уязвимых слоев населения), а также письмо банка об одобрении ипотечного жилищного займа с указанием размера и суммы первоначального взноса.

Кроме того, необходимо предоставить справку о пенсионных отчислениях за последние шесть месяцев. В сообщении акимата указаны Kaspi Bank и Halyk Bank.

Документы и заявки будут приниматься в электронном формате через интернет-ресурс «Amanat». Для подачи заявления необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).