Лучники из Шымкента получили денежные премии за международные победы

Шымкентские спортсмены успешно выступили на крупных международных соревнованиях по стрельбе из лука и завоевали несколько наград.

В марте этого года на Кубке Азии в Бангкоке спортсмены из Шымкента поднялись на пьедестал сразу в нескольких дисциплинах. Роксана Юнусова и Диана Юнусова завоевали золотые медали в командных соревнованиях. Дастан Каримов и Диана Турсынбек также стали победителями в командном зачете по стрельбе из классического лука.

С 31 марта по 4 апреля в Бангкоке прошел Кубок Азии по паралимпийской стрельбе из лука. Представительницы Шымкента Жанат Айтимова и Айым Сейдахметова заняли второе место в командных соревнованиях и завоевали серебряные медали.

Кроме того, в прошлом году на чемпионате мира по стрельбе из лука в Кванджу, Республика Корея, Роксана Юнусова стала бронзовым призером в командных соревнованиях.

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек встретился со спортсменами и поздравил их с высокими результатами.

Он отметил, что шымкентские лучники впервые за 32 года смогли завоевать медаль чемпионата мира. По его словам, в городе продолжают создавать необходимые условия для подготовки и развития спортсменов.

За высокие достижения спортсменам вручили денежные премии. Роксана Юнусова получила 1 миллион теңге. Победителям Кубка Азии вручили по 300 тысяч теңге, а серебряным призерам Кубка Азии по паралимпийской стрельбе из лука — по 200 тысяч теңге.

В акимате подчеркнули, что высокие результаты на международной арене стали итогом профессиональной подготовки спортсменов и работы их тренеров.